Les Cinquante du 3 septembre : quels gains dans l’entre de la Panthère ? (résumé, spoiler + replay épisode 13)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 13 du mercredi 3 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 13 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le Lion annonce une soirée « dolce vita ».











Publicité





Certains y vont pour draguer et d’autres pour affiner les stratégies. Marco s’attaque à Laura tandis que Robin tente de se rapprocher de Jérémy. Et Micha drague Solène, qui n’est pas dupe. Quant à Laura M. et Simon, ils s’embrassent.

Tout le monde va se coucher et le lendemain matin, Zizou est aux petits soins pour Ania. Il lui prépare le petit déjeuner et espère encore la reconquérir.

Benoit est en campagne pour être sauvé lors de la prochaine cérémonie. Et Micha, qui drague toutes les filles, se met trop de gens à dos. Benoit décide de le recadrer. Il va ensuite s’excuser.



Publicité





Il est l’heure de l’entre de la Panthère. Le Lion convoque : Haneia (Marrons), Jonathan (Oranges), Marine (Jaunes), Cindy (Noirs), Robin (Blancs), Esmeralda (Violets), Martika (Rouges), Laura (Bleus), et Solène (Gris).

Les joueurs concernés se rendent dans l’entre de la Panthère. Ils tirent leur ordre de passage, Jonathan est le premier. Les animaux arrivent avec des boites, les joueurs s’inquiètent de ce qu’il peut y avoir dedans.

SPOILER qui gagnera dans l’entre de la Panthère ?

Dans l’épisode de jeudi soir, fin d’en l’entre de la Panthère. Jonathan fait gagner 3.000 euros à son équipe, Laura remporte une boite mystère, Esmeralda remporte 3.000 euros, Solène gagne 2.000 euros, Haneia remporte 1.000 euros, Cindy remporte 1.000 euros, Robin 2.000 euros, Martika a 0 euro, tandis que Marine provoque la Banqueroute de son équipe !

Les Cinquante, le replay du 3 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 13 ce mercredi 3 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 4 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 14.