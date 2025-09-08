C à vous du 8 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 8 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 Vote de confiance : jour-J pour François Bayrou et son gouvernement. On en parle avec Pascal Perrineau, professeur des Universités à Sciences Po et Ludovic Vigogne journaliste politique chez “La Tribune Dimanche”

🔵 À deux jours du mouvement du 10 septembre « Bloquons tout », comprenez-vous la colère des manifestants ? Soutenez-vous le blocage du 10 septembre ? Ce soir dès 19h, en direct, Emilie Tran Nguyen se fera le porte-voix de vos ressentis dans sa rubrique « C à vous de réagir ».



🔵 Dans la Suite de C à vous :

📺 Marine Delterme & Jean-Michel Tinivelli, pour le retour de “Alice Nevers” le 22 septembre à 21h10 sur TF1.

🎭 François Morel, Olivier Saladin & Olivier Broche, pour la pièce “Art” au Théâtre Montparnasse à Paris

📺 Patrice Duhamel, pour son documentaire “Matignon : Mission impossible ?” diffusé ce soir sur France 2 à 22h50

