Les Cinquante du 8 septembre : quelle équipe a été éliminée ? (résumé, spoiler + replay épisode 16)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 16 du lundi 8 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 16 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs en pleine cérémonie des votes et alors que les Oranges viennent d’être sauvés.











Publicité





Le Lion annonce la suite des résultats. Avec 11 voix sur 30, les Cinquante ont décidé d’éliminer l’équipe Noire ! Les Violets sont donc sauvés, avec 23 voix sur 30.

Les Noirs sont dépités, il est temps de faire leurs bagages pour quitter le château. Cindy est triste de devoir quitter son fils tandis qu’Ania pleure le départ de Zizou.

Le Lion organise une soirée « forêt enchantée ». Et comme toujours, certains en profitent pour draguer… Tom drague Katell mais aussi Martika ! Les deux femmes n’apprécient pas. Et Sarah s’en mêle, un gros clash éclate entre Martika et Sarah.



Publicité





SPOILER qui sera éliminé lors de la cérémoni

Dans l’épisode de lundi soir, c’est l’heure de la cérémonie d’élimination. On vous révèlera l’identité de l’équipe éliminée dimanche soir !

Les Cinquante, le replay du 8 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 16 ce lundi 8 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 9 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 17.