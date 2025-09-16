Plus Belle La Vie du 16 septembre 2025 : l’enquête avance, Louisa retourne au lycée (résumé + extrait vidéo épisode 421 en avance)



Plus belle la vie du 16 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 421 de PBLV – L’enquête avance cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Charlotte fait une découverte tandis que Jean-Paul et Idriss innocentent Léa.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 septembre 2025 – résumé de l’épisode 421

Idriss rejoint Léa au cabinet, comme elle lui a demandé. Léa avoue avoir eu deux souvenirs troublants : elle s’est vue en train d’étrangler Inès, mais n’a rien d’autre et se demande si ce n’est pas un faux souvenir destiné à combler des lacunes de mémoire. Elle n’est sûre de rien. Bouleversé, Idriss lui demande quel est le second souvenir : Léa se rappelle avoir quitté Saint-Côme juste avant le grand bal annuel.

Au commissariat, Jean-Paul interroge Idriss sur sa rencontre avec Léa. Idriss lui explique que Léa croit avoir peut-être tué sa sœur. Patrick les rejoint, et Idriss précise qu’il essaie de vérifier la date du bal pour innocenter Léa. Ils trouvent que le bal a eu lieu après la disparition d’Inès. Patrick propose alors de déterminer la date exacte du retour de Léa à Paris…



Louisa annonce à Idriss qu’elle souhaite retourner à Saint-Côme. Idriss refuse, mais elle insiste pour assister à l’hommage posthume d’Inès organisé cet après-midi, Madame Boileau souhaitant sa présence pour représenter la famille. Idriss accepte, à contrecoeur, uniquement pour cette journée et promet de lui trouver un nouveau lycée pour le lendemain.

Patrick informe Jean-Paul que Léa a quitté Saint-Côme plus tôt que prévu. En vérifiant la liste des élèves de 2004-2005, ils découvrent que Léa est partie le 15 juin 2005, soit deux jours avant la disparition d’Inès. Ils sont soulagés, elle est innocentée.

À Saint-Côme, Boileau réunit les élèves pour la cérémonie en hommage à Inès. Jean-David critique la cérémonie, disant que tout le monde s’en fiche, tandis que Constance estime qu’elle est indispensable. Elle s’inquiète aussi pour l’enquête et rappelle à Jean-David qu’il est dans le collimateur, ajoutant que l’avenir du lycée est en jeu et qu’elle ne laissera personne détruire l’œuvre de sa famille.

Enfin, Charlotte retrouve Idriss et Jean-Paul avec les résultats des analyses. Elle confirme qu’Inès a été ensevelie peu de temps après sa mort, donc tuée sur place. Elle a également trouvé la partie inférieure d’une dent. Identifier à qui elle appartient permettrait de retrouver l’assassin.

Pendant ce temps, Ophélie retrouve sa mère biologique et commence à mieux la connaître. Elle rencontre Victor, son frère aîné, mais celui-ci l’ignore. Les deux frères travaillent ensemble dans la réparation, et Victor la critique violemment sur son train de vie. Ophélie montre à sa mère ses créations de vêtements et reste dîner chez eux, mais Victor reste hostile. Il refuse même une photo et lui ordonne de partir avant de quitter la maison. Plus tard, Ophélie discute avec Chris et Hugo, son meilleur ami. Quand Chris s’éclipse, Hugo tente de la séduire.

À la résidence, Steve et Nisma discutent encore d’Apolline. Nisma doute qu’elle soit asexuelle et pense que son célibat n’est pas volontaire, qu’il la fait souffrir. Steve, lui, estime qu’Apolline est concentrée sur sa carrière et s’en fiche. Plus tard, Steve rend visite à Apolline pour savoir ce qui lui plaît chez un homme. Elle comprend que Nisma l’a envoyée et le remballe sèchement.

Nisma rend visite à Apolline pour s’excuser. Elle admet qu’elle s’inquiétait et lui demande de laisser tomber ses inquiétudes. Apolline finit par s’ouvrir et confie qu’elle a eu des expériences ratées avec tous les hommes qu’elle a approchés et que l’amour lui est interdit, pour des raisons physiologiques, sans en dire plus.

VIDÉO Plus belle la vie du 16 septembre 2025 – extrait vidéo

