N’oubliez pas les paroles du 25 septembre : Raffaella proche d’un cap

N’oubliez pas les paroles du 25 septembre 2025, 9ème victoire de Raffaella – Raffaella a signé deux nouvelles victoires ce jeudi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle est toute proche du cap des 10 victoires mais peine toujours à faire décoller ses gains.











N’oubliez pas les paroles du jeudi 25 septembre 2025, Raffaella reste maestro

Dans le détail ce jeudi soir, Raffaella a gagné 1.000 euros sur la première émission et encore 1.000 euros sur la seconde. Elle totalise 25.000 euros de gains en 9 victoires et sera de retour vendredi soir.

N’oubliez pas les paroles du 25 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.