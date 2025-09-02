Quotidien du 2 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Quotidien du 2 septembre 2025, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

TMC


Quotidien : les invités du 2 septembre 2025

Ce soir, Yann Barthès reçoit Audrey Crespo-Mara. La veuve de Thierry Ardisson s’exprimera sur son été difficile avec la mort de son mari tout en continuant à présenter les journaux du week-end sur TF1.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 26 juin 2025 à 19h25 sur TMC.


