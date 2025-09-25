Un Si Grand Soleil du 26 septembre : Pauline hospitalisée, Elise ment (résumé épisode 1758 en avance)



Un si grand soleil du 26 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1758 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 26 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann annonce à Thierry qu’ils doivent filer, un type vient de retrouver sa femme inconsciente au pied d’une échelle dans son jardin. Il dit qu’il s’agit de Léo et Pauline Prevost, Elise a l’air mal mais ne dit pas qu’elle les connait ! Sur place, les secours emmènent Pauline. Yann et Thierry retiennent Léo pour l’interroger, il assure ne pas savoir ce qui s’est passé. Il explique qu’il n’était pas là hier soir, ils se sont disputés et il a passé la nuit dans un bar. Yann lui demande s’il est violent, il assure que non.

Elisabeth briefent Juliette pour le dîner avec Catherine et ses enfants. Ils seront 6, le traiteur va livrer. Alain pense toujours que ce diner est une erreur, Elisabeth propose d’annuler mais il lui dit que c’est trop tard. Alain lui assure que ça va bien se passer. Laurine appelle Catherine, elle ne pourra pas décaler sa garde et ne pourra donc pas venir chez Elisabeth. Catherine assure qu’elle n’y va pas pour le plaisir, c’est symbolique et elle ne veut plus de guerre. Elle est convaincue qu’Elisabeth est sincère. Laurine n’y croit pas.



Yann retrouve Elise, il lui dit que la femme est à l’hôpital dans un état grave. Elle est dans le coma, Elise est sous le choc. Yann lui demande pourquoi ça l’intéresse. Elle dit que c’est des voisins de la ferme où elle habite. Yann est surpris qu’elle ne l’ait pas dit tout de suite, Elise prétexte les connaitre à peine…

Janet vient parler à Léo, son état est stable mais critique, elle est dans un coma de stade 3. Elle ne peut pas se prononcer, son pronostic vital est engagé et il ne peut pas la voir en réanimation. Elle lui donne les affaires de Pauline, son téléphone sonne… Léo ne décroche pas.

Chez L Cosmétiques, Boris parle à Bertier de l’invitation d’Elisabeth. Il s’excuse de ne pas l’avoir prévenu pendant la crise mais maintenant tout est terminé. Pendant ce temps là, Catherine appelle Bernier pour le remercier pour sa contribution décisive.

Léo est au chevet de Pauline dans sa chambre. Il voit les messages d’Elodie et comprend tout… Pendant ce temps là à la ferme, Elodie est inquiète de ne pas avoir de nouvelle. Elise vient la prévenir que Pauline est dans le coma.

Eliott est avec Charles, il a des soucis financiers. Charles lui dit qu’il a croisé Muriel, elle compte aller voir le juge pour lui rendre son droit de garde. Eliott ne se réjouit pas, il dit qu’elle s’est remise avec Boris. Charles lui conseille de passer à autre chose.

Alain sert un cocktail sans alcool à Boris et Muriel quand Catherine arrive. Elle excuse l’absence de Laurine et dit que ça lui fait plaisir d’être là.

Elodie vient à l’hôpital et croise Léo. Il l’envoie balader, il lui dit que ça ne la regarde pas et lui demande de partir. Elodie veut juste savoir comment elle va, Léo hurle et Janet doit lui dire de se calmer. Il dit à Elodie que c’est sa faute, Pauline va peut être mourir.

Catherine et Elisabeth se sont isolées, elles sont contentes d’avoir fait la paix et d’avoir des relations apaisées.

Yann débriefe avec Becker sur l’agression de Pauline, ils attendent le rapport médical mais ça ressemble à un accident. Janet appelle Clément, elle lui parle du contre-rendu de Pauline. Elle lui annonce que ça ne peut pas être une chute accidentelle !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.