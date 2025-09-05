Qualifications Coupe du Monde 2026 : suivre Ukraine / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Qualifications Coupe du Monde 2026, Ukraine / France en direct, live et streaming ce vendredi 5 septembre 2025 – Début des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ce vendredi soir pour nos Bleus. L’Équipe de France affronte l’Ukraine ce soir au Stade de France.





A suivre ce soir à partir de 20h35 sur TF1, coup d’envoi à 20h45.







Après avoir décroché la troisième place en Ligue des Nations la saison dernière, les Bleus tournent désormais leur regard vers la Coupe du Monde FIFA 2026 ! Pour espérer figurer parmi les 48 nations en lice, les hommes de Didier Deschamps devront franchir l’étape des éliminatoires européens.

Placée dans le groupe D, l’équipe de France affrontera l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan au cours de six rencontres. Les hostilités débutent les 5 et 9 septembre avec deux premiers duels face à l’Ukraine puis à l’Islande. L’objectif est limpide pour les Tricolores : enchaîner les victoires pour finir en tête du groupe, décrocher ainsi l’une des 12 places européennes qualificatives directes, et éviter le piège des barrages.



Ukraine / France – Composition des équipes

🔵 Ukraine (composition probable) : Trubin – Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko – Shaparenko, Kalyuzhny, Zinchenko (c) – Zubkov, Dovbyk, Sudakov

🔵 France (composition probable) : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, Digne – Tchouaméni, Koné – Doué, Olise, Barcola – Mbappé (c)

Ukraine / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h35. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA.

Ukraine / France, premier match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, à suivre ce vendredi 5 septembre 2026.