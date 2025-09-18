Quotidien du 18 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 18 septembre 2025, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Quotidien : les invités du 18 septembre 2025

📰 Thomas Legrand — Éditorialiste politique

🎶 David Guetta — The Ultimate Monolith Show, le 13 juin 2026 au Stade de France



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 18 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.