Quotidien du 3 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 3 septembre 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Quotidien : les invités du 3 septembre 2025

👉 Alexandra Rosenfeld, en plein tourbillon médiatique depuis l’affaire Jean Imbert

👉 Mister V – « McWalter » sur Prime Video le 12 septembre


Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 3 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.

