Ici Tout Commence spoiler : Louis réintègre l’institut ! (vidéo épisode du 6 septembre)

Ici tout commence spoiler – Coup de tonnerre en vue à l’institut Auguste Armand dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que Teyssier n’a pas eu d’autre choix que de céder au chantage d’Anouk, Louis va réintégrer l’institut !


Claire est inquiète et essaie de dissuader son fils. Mais Louis est déterminé, convaincu que c’est une bonne occasion pour prouver à tout le monde qu’il a changé.

Anouk Revero assure à Claire que c’est une bonne idée et que tout va bien se passer : ils vont co-organiser un concours mémorable et ça va rassurer tout le monde !

