Les Cinquante du 15 octobre : quel joueur va intégrer l’équipe Blanche ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 43)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 43 du mercredi 15 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 43 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’entre de la Panthère.











Jérémy et Manon pour les Rouges, et Neymar et Haneia pour les Blancs s’affrontent. C’est finalement les Blancs qui remportent la victoire et la somme de 2000 euros prise dans la cagnotte des Rouges ! Les Blancs remontent ainsi à 17500 euros tandis que les Rouges baissent à 21200 euros.

Le Lion annonce ensuite que c’est l’heure du premier grand jeu dans l’arène ! Les joueurs se préparent et s’y rendent. Face à eux : une balance. Ils doivent se mettre en ligne et en équipe. Il s’agit de déposer des balles en les transportant avec une latte en bois. C’est finalement les Blancs qui remportent la victoire !

SPOILER quel joueur va intégrer l’équipe Blanche ?

Dans l’épisode de demain, les Blancs peuvent intégrer un nouveau joueur ! Il s’agit de… Jonathan !



Les Cinquante, le replay du 15 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 43 ce mercredi 15 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 16 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 44.