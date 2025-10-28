C à vous du 28 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 28 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Cyberharcèlement contre Brigitte Macron : retour sur 4 ans d’intox autour de la Première dame. Emmanuelle Aanizon, grand reporter au magazine “L’Obs” auteure de « L’affaire Madame : Anatomie d’une fake news » est l’invitée de C à vous

🔵 Ouragan Melissa, tornade dans le val d’Oise… Les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient. On en parle ce soir avec Chloé Nabedian, journaliste spécialisée en météorologie et Serge Zaka, agro-climatologue, chasseur d’orages



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous, Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu.

🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Frédéric Lopez & Samuel Ostiguy, pour l’émission “Nos terres inconnues dans le Luberon avec Michaël Jeremiasz” diffusée demain à 21h10 sur France 3

🎬 François Ozon, Rebecca Marder & Benjamin Voisin, pour le film “L’étranger” en salle ce mercredi

