C à vous du 30 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 30 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Budget 2026, recul de l’extrême-droite au Pays-Bas, guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis… Thierry Breton est l’invité de C à vous à l’occasion de la parution de son livre « Les dix renoncements qui ont fait la France »

🔵 Assurances : des milliers de Français arnaqués. On en parle ce soir avec Julien Courbet, animateur de l’émission “Arnaques !”, et Emma Leoty, avocate, dans C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu

🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Julien Courbet pour les émissions “Arnaques !” et “Ça peut vous arriver”

📖 Stéphane de Groodt pour le livre “En mémoire de mes souvenirs”

📖 Jean-Luc Barré pour le livre “De Gaulle, une vie, le premier des Français”

