Le Meilleur Pâtissier du 23 octobre : l’épisode 7 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Le Meilleur Pâtissier du 23 octobre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Et ce soir, c’est la tant attendue semaine de l’horreur ! Préparez-vous à frissonner de gourmandise !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 23 octobre 2025, présentation de l’épisode 7 « Frissons gourmands »

Épreuve du classique revisité : le monstrueux roulé

Cyril met les huit pâtissiers encore en compétition au défi de revisiter l’un des desserts les plus moelleux et réconfortants : le roulé ! Leur mission ? Transformer ce grand classique en une création à la fois terrifiante et gourmande, grâce à un travail minutieux de pochage et de décoration.

Épreuve technique : le terrible gâteau-cerveau

Sous les ordres de Mercotte, les candidats devront reproduire un gâteau aussi fascinant qu’effrayant : le gâteau-cerveau ! Au programme : un biscuit viennois en spirale, un croustillant chocolaté plein de malice, une ganache montée aérienne et un cœur fondant à la cerise. Une recette aussi spectaculaire que redoutable, sortie tout droit du grimoire de Mercotte.



Épreuve créative : le gâteau-lanterne de la peur

Pour cette ultime épreuve, les pâtissiers devront matérialiser leur plus grande peur à travers un gâteau suspendu, tel une lanterne effrayante ! Un véritable gravity cake de l’angoisse. Le chef Pierre Marcolini rejoindra Cyril et Mercotte pour guider les candidats dans cette épreuve aussi sombre qu’inspirante.

Le Meilleur Pâtissier du 23 octobre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !