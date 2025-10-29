NRJ Music Awards 2025 : découvrez les nommés pour la « Chanson francophone de l’année » !



C’est l’une des catégories les plus attendues de la soirée ! Les NRJ Music Awards 2025, qui auront lieu le vendredi 31 octobre en direct du Palais des Festivals de Cannes, permettront aux téléspectateurs de voter en direct pour leur « Chanson francophone de l’année ».











🎶 Les nommés 2025 pour la « Chanson francophone de l’année »

Charlotte Cardin – “Feel Good”

Gims – “Ninao”

Héléna – “Mauvais Garçon”

Jeck & Carla – “M’envoler”

Keblack feat. Guy2Bezbar – “Melrose Place”

Marine – “Ma Faute”

Les six artistes se produiront en live sur la scène du Palais des Festivals pour défendre leur titre, chacun ayant marqué l’année avec un tube incontournable.

📲 Votez en direct pendant la cérémonie

Les téléspectateurs pourront voter en direct pendant la soirée, au moment indiqué par Nikos Aliagas, en envoyant un SMS au 72 500 (0,99 € + prix du SMS).



Cette édition 2025 bat déjà tous les records avec plus de 7,4 millions de votes enregistrés depuis le 22 septembre, soit +78,9 % de plus que l’an dernier à la même période !

🌟 Des remettants prestigieux tout au long de la soirée

De nombreuses personnalités seront présentes pour remettre les trophées : Teddy Riner et Luthna Plocus, Amanda Lear, Ahmed Sylla, Charlotte Cardin, Théodora, Pierre Garnier, Mosimann, Hatik, Alice Dufour, Joeystarr, Stéfi Celma, GuiHome, Lebouseuh, Maghla, Louis Daubé et Fally Ipupa.

Entre performances live, émotions et surprises, la 27e édition des NRJ Music Awards s’annonce inoubliable.

📅 Rendez-vous le vendredi 31 octobre à 21h10 sur TF1 et NRJ pour suivre la cérémonie et voter pour votre chanson préférée !