Plus Belle La Vie du 29 octobre 2025 : Baptiste trompe tout le monde, Ariane dit tout (résumé + extrait vidéo épisode 452 en avance)

Plus belle la vie du 29 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 452 de PBLV – Baptiste va faire n’importe quoi aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et l’état de Vadim va fortement se dégrader… Il est en danger de mort !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 octobre 2025 – résumé de l’épisode 452

À la résidence, Steve s’inquiète pour Mathis, qui vient de faire une prise de sang. Il interroge Basile, qui le rassure : il ne s’agit que d’un contrôle. Quand Steve lui parle de l’amulette, Basile reste évasif et refuse d’en dire davantage. Pendant ce temps, l’état de Vadim se dégrade brutalement. Basile informe Idriss qu’il faut l’évacuer d’urgence : il est en état critique.

Au cabinet médical, Gabriel examine Baptiste, dont l’état semble stable. Il lui explique que son examen est rassurant, mais qu’il faudra attendre les résultats de ses analyses et de celles de Mathis. Tous deux pourraient être porteurs du virus sans présenter de symptômes. Baptiste, angoissé après avoir fait des recherches sur internet, apprend que le virus peut être mortel. Il redoute que Mathis soit contaminé par sa faute et avoue à Gabriel sa culpabilité d’avoir ramené l’amulette d’Australie, lui transmettant même les coordonnées de la boutique où il l’a achetée.



Sur la place, la panique gagne les habitants rassemblés devant la résidence. Gabriel tente de les calmer et demande qu’on laisse le passage libre pour les secours. Le père de Sofiane s’emporte, exigeant des explications. Patrick intervient à son tour et éloigne la foule en promettant des informations. Baptiste, en retrait, observe la scène.

Au Mistral, Patrick et Bahram essaient de rassurer les habitants inquiets, expliquant qu’un confinement est envisagé à titre préventif. Bahram assure être en lien permanent avec un interne sur place. Mais le père de Sofiane, hors de lui, insulte les soignants et la police. Pendant ce temps, les pompiers arrivent pour transférer Vadim. Baptiste les rejoint en prétendant venir d’une autre caserne. Le père de Sofiane perd le contrôle et frappe Ariane au ventre. Djawad intervient aussitôt pour la protéger, mais Ariane se crispe, inquiète.

Djawad, alarmé, demande à Ariane ce qui se passe. Elle finit par avouer qu’elle est enceinte… et qu’elle craint d’avoir perdu le bébé. Il la conduit en urgence au cabinet médical, où Léa procède à une échographie. Soulagement : la grossesse se poursuit normalement. Djawad est bouleversé en apprenant que le fœtus a déjà 12 semaines. Ariane, émue, demande à entendre le cœur du bébé. Léa s’exécute, et les futurs parents écoutent le battement, submergés par l’émotion.

À la résidence, Vadim est évacué vers l’hôpital. Idriss informe Éric que Luna va s’occuper de sa sœur, inquiet de la situation. Éric remarque un pompier resté sur place : c’est Baptiste. En le voyant, il comprend qu’il cherche à rejoindre Mathis. Baptiste admet qu’il ne peut plus partir. Il court retrouver son fils, réfugié avec Noémie, qui lui reproche d’avoir agi sans réfléchir. Baptiste rassure Mathis : ils sont enfin ensemble, plus rien ne pourra les séparer.

Gabriel informe Patrick que Vadim est en urgence absolue. Son état s’est détérioré, comme celui de Morgane et Laura. Patrick lui demande si cela confirme la piste du virus. Gabriel acquiesce, confiant n’avoir jamais vu une telle situation en vingt ans de carrière. Il redoute que, même sauvé, Vadim garde des séquelles irréversibles.

De son côté, Louis se prépare avec soin pour le retour de Barbara. Jennifer lui dit que son look lui va à merveille et que Barbara va adorer. Quand il lui demande d’enlever une étiquette, un léger malaise s’installe entre eux. Jennifer s’éclipse rapidement, visiblement troublée, tandis que Louis semble avoir perçu la tension. Plus tard, Louis accueille Barbara à la maison. Jennifer les reçoit avec le sourire et leur laisse la soirée en amoureux, après avoir préparé le dîner. Thomas garde Naël. Barbara est ravie de retrouver son compagnon et se félicite que la colocation se soit bien passée.

