Ici Tout Commence spoiler : Fleur prend une décision (vidéo épisode du 4 novembre)

Ici tout commence spoiler – Fleur va prendre une décision vis à vis de Joséphine dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’elle souffre que Loup soit amoureux de Joséphine, elle va finalement décider de prendre ses distances !











Une amitié en danger ? Fleur traverse une mauvaise passe. Après avoir obtenu une mauvaise note, elle supporte de moins en moins le rapprochement entre Joséphine et Loup. Voir son amie devenir proche de celui qu’elle aime est une épreuve douloureuse. Incapable de gérer la situation autrement, Fleur décide de prendre ses distances avec Joséphine.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1299 du 4 novembre 2025 : Fleur va prendre ses distances

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.