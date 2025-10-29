

La Grande Librairie du 29 octobre 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 29 octobre 2025 : invités et sommaire

Comment renaître après une tragédie ? Quelle force les mots peuvent-ils offrir ? Augustin Trapenard accueille Boris Cyrulnik, Aurélie Silvestre, Paul Gasnier, Agnès Desarthe, Antoine Sénanque et Dan Brown.

🟩 Dan Brown – Le secret des secrets (JC Lattès)

Le célèbre auteur du Da Vinci Code revient avec un nouveau roman mettant à nouveau en scène le Professeur Langdon. Dans Le secret des secrets, ce dernier se retrouve confronté à d’étranges phénomènes paranormaux.



🟦 Antoine Sénanque – Adieu Kolyma (Éditions Grasset)

Direction Budapest en 1957, juste après l’insurrection hongroise. Une survivante d’un goulag est hantée par son passé. Un roman noir aux accents shakespeariens qui plonge dans l’univers concentrationnaire soviétique.

🟧 Agnès Desarthe – L’oreille absolue (Éditions de l’Olivier)

À travers les membres d’un orchestre municipal, Agnès Desarthe explore la mixité sociale et générationnelle. Une métaphore d’une société idéale où écoute et passion priment sur les divisions.

🟨 Paul Gasnier – La Collision (Gallimard)

Plus de dix ans après la mort tragique de sa mère, percutée par un motard, Paul Gasnier enquête sur ce drame. Un récit entre essai et enquête, empreint de douceur et de lucidité, pour tenter de comprendre, sinon de pardonner.

🟥 Aurélie Silvestre – Déplier le cœur (Éditions du Seuil)

Après Nos 14 novembre, elle poursuit son témoignage autour du procès des attentats de Paris. Dix mois d’audience, quatorze accusés, des milliers de parties civiles : une réflexion poignante sur le deuil, la justice et la résilience.

🟩 Boris Cyrulnik – Conversation avec Boris Cyrulnik (Autrement)

Rescapé de la rafle du 10 janvier 1944, Boris Cyrulnik évoque dans cet entretien le pouvoir réparateur de la parole. Un parcours inspirant, entre mémoire, savoir et humanité.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 29 octobre 2025 à 21h sur France 5.