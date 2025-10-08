

La Grande Librairie du 8 octobre 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 8 octobre 2025 : invités et sommaire

Pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, a-t-on besoin de croire ? Augustin Trapenard reçoit Éric-Emmanuel Schmitt, Matthieu Ricard, Cécile Guilbert, Rebeka Warrior, Javier Cercas et il sera également question de Robert Badinter à la veille de sa panthéonisation.

📚 Hommage à Robert Badinter

À la veille de son entrée au Panthéon, l’émission rend hommage à Robert Badinter en diffusant des images inédites de l’un de ses derniers entretiens, enregistré dans La Grande Librairie quelques mois avant sa disparition, le 9 février 2024.



✨ Rebeka Warrior – Toutes les vies (Stock)

La chanteuse et autrice signe un premier roman bouleversant où elle raconte, entre autofiction et confession, son combat face à la maladie et à la perte de sa compagne. Un récit sur la résilience, la reconstruction et la quête de paix intérieure.

🌄 Matthieu Ricard – Lumière (Allary Éditions)

Le moine bouddhiste et photographe partage un ouvrage d’une grande beauté spirituelle et visuelle. Lumière célèbre la fragilité et la splendeur de l’humanité, invitant chacun à renouer avec le vivant et la conscience du lien qui nous unit à lui.

🔥 Cécile Guilbert – Feux sacrés (Grasset)

Dans son nouveau roman, l’écrivaine explore le cheminement spirituel d’une intellectuelle confrontée au deuil et à la transformation. Entre philosophie et initiation yogique, Feux sacrés est le récit d’une renaissance.

✈️ Javier Cercas – Le fou de Dieu au bout du monde (Actes Sud)

L’écrivain espagnol entraîne le lecteur dans un voyage en Mongolie aux côtés du pape. Entre roman d’enquête et méditation sur la foi, il questionne les rapports entre religion, mort et quête de sens.

⚖️ Éric-Emmanuel Schmitt – Les deux royaumes (Albin Michel)

L’académicien poursuit sa grande fresque La traversée des temps avec un cinquième tome qui plonge au cœur des mystères de la foi et de la résurrection. Un roman philosophique et historique sur la vie éternelle et la croyance.

