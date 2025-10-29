Les Cinquante du 29 octobre : Marco éliminé, qui va se sacrifier ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 53)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 53 du mercredi 29 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 53 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs en plein jeu dans l’arène.











Publicité





Après les qualifications de Laura M., Manon, Robin et Simon, le jeu continue. Kelly, Jérémy et Solène se sauvent. Marco, Neymar, Laura L. et Julia sont donc sur le banc des éliminés !

Place aux votes pour les joueurs victorieux, qui ont le sort des éliminés entre leurs mains. Le Lion fait ensuite revenir Marco, Neymar, Laura L. et Julia. Il annonce qu’ils seront trois à être sauvés, il n’y aura qu’un seul éliminé.

Place aux résultats. Le premier sauvé avec 4 voix sur 7, c’est Neymar. Avec 7 voix sur 7, Julia est sauvée à son tour. Et c’est finalement Laura L. qui est sauvée, Marco est éliminé !



Publicité





SPOILER qui va se sacrifier et être éliminée ?

Dans l’épisode de demain, Manon va décider de se sacrifier pour affronter la Torturette du Chat. Elle ne parvient pas à répondre aux devinettes, elle est définitivement éliminée !

Les Cinquante, le replay du 29 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 53 ce mercredi 29 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 30 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 54.