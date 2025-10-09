Les Cinquante du 9 octobre : quelle équipe va être éliminée ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 39)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 39 du jeudi 9 octobre 2025 – C’est parti pour l’épisode 39 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que les Gris viennent de perdre le jeu et sont sur le banc des éliminés aux côtés des Jaunes.











Le Lion annonce l’entre de la Panthère. Il convoque : Romain (Jaunes), Florian (Marrons), Toto (Gris), Simon (Blancs), et Marco (Bleus).

La Panthère demande aux joueurs en qui ils n’ont pas confiance. Romain a plusieurs votes contre lui, il ne peut pas participer au jeu ! Il est déçu et énervé. La Panthère expose alors les règles : il s’agit d’une bataille de lancée de boulettes de papier dans une corbeille !

C’est finalement Marco qui remporte la victoire ! Il fait gagner 2000 euros pour la cagnotte des Bleus et il décide de les prendre dans celle des… Jaunes !



De retour au château, Romain raconte tout à son équipe. Ils sont tous déçus.

Le Lion annonce déjà un nouveau dans l’arène.

SPOILER quelle équipe va être éliminée ?

Dans l’épisode de demain, place au dernier jeu de la semaine. C’est les Marrons qui vont perdre le jeu et se retrouver avec les Jaunes et les Gris sur le banc avant la cérémonie d’élimination ! A l’issue des votes, le Lion annonce le verdict : les Gris et les Marrons sont sauvés ! Les Jaunes sont éliminés !

Les Cinquante, le replay du 9 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 39 ce jeudi 9 octobre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 10 octobre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 40.