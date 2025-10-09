C à vous du 9 octobre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 9 octobre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 Cessez-le-feu à Gaza : accord entre Israël et le Hamas sur la première phase du plan Trump. Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter, chroniqueur à L’Obs, et Gallagher Fenwick, éditorialiste spécialiste des questions internationales, sont les invités de « C à vous »

🔵 Procès Jubillar : Deux ex-compagnes de l’accusé sont entendues aujourd’hui. On en parle ce soir dans « C à vous » avec Noémie Schulz, grand reporter police-justice à France télévisions



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Will Seven, créateur de contenus food

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎥 François Civil, Nadia Tereszkiewicz et Charlotte Rampling pour le film « Deux pianos », en salle le 15 octobre

🎤 André Manoukian, pour son album « La sultane », qui sort le 10 octobre

