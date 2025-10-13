Plus Belle La Vie du 13 octobre 2025 : Ophélie dérape avec Hugo (résumé + extrait vidéo épisode 440 en avance)



Plus belle la vie du 13 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 440 de PBLV – Ophélie va faire n’importe quoi cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’Hugo a organisé son enlèvement, Ophélie est toujours amoureuse et va organiser leur fuite juste avant que la police débarque !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 octobre 2025 – résumé de l’épisode 440

Ophélie confronte Hugo : elle veut savoir quand il a décidé de l’enlever — avant ou après qu’elle lui propose de partir avec lui. Hugo finit par avouer que l’idée lui est venue après le faux kidnapping. Sous le choc, Ophélie réalise qu’il a même demandé à ses complices de lui couper un orteil. Elle lui confie qu’elle a toujours été sincère, mais Hugo lui rétorque de « redescendre sur terre ».

Idriss et Ariane interrogent Victor Davin, le frère d’Ophélie et ancien ami de Florian Denelle. Victor assure ne plus être en contact avec lui. Lorsqu’ils lui annoncent qu’Ophélie a été enlevée, il prétend ne rien savoir et affirme ne pas vouloir de l’argent des Kepler. Il explique ensuite à Idriss que Vanessa Kepler l’a piégé en plaçant de la cocaïne dans sa voiture. Il évoque la complicité d’un ancien flic, ce qui fait réagir Ariane : elle comprend qu’il parle d’Eric, mais estime que ce n’est pas la priorité. Elle promet cependant à Victor d’enquêter là-dessus s’il dit tout ce qu’il sait.



Au Pavillon des Fleurs, Eric nie toute implication lorsqu’Ariane l’appelle, mais elle sent bien qu’il ment. Laura vient ensuite le voir et avoue avoir perdu le numéro de son ami — avant de reconnaître qu’elle l’a jeté. Eric lui conseille de se préparer à une nouvelle vie, quand Baptiste débarque. En entendant Laura dire que son travail était toute sa vie, Baptiste trouve cela triste. Laura parle alors de sa vocation et se moque d’Eric, qui finit par lui dire d’aller chercher un autre emploi. Plus tard, Baptiste croise Laura et lui demande pourquoi elle s’est emportée contre Eric. Elle préfère éviter le sujet. Baptiste lui conseille de s’excuser et d’arrêter de se tirer une balle dans le pied.

Au Mistral, Djawad demande à Aya comment elle va face à la disparition d’Ophélie. Elle répond que travailler l’aide à ne pas trop penser. Barbara a validé son menu et Zoé va venir les épauler. Djawad essaie de la rassurer : cette première journée sans Thomas passera vite. Mais Aya lui rappelle la tête qu’il faisait en fin de service… Plus tard, Djawad découvre que tout le monde vient le solliciter à la place de Thomas. À la fin de la journée, il est épuisé et admet à Aya qu’elle avait raison : il a mal à la tête. Luna passe le voir pour le féliciter, et s’excuse de l’avoir agacé avec ses histoires sur sa mère.

Vanessa veille sur Apolline à l’hôpital. La jeune femme avoue ne pas oser regarder son pied, écœurée et toujours souffrante lors des soins. Émue, Vanessa tente de dédramatiser en plaisantant : son petit orteil la gênait de toute façon dans ses escarpins. Puis elle confie son inquiétude pour Ophélie, mais Apolline reste confiante : sa sœur est plus forte qu’elle ne le croit.

Hugo apporte un café à Ophélie et finit par la détacher. Elle tente de négocier : elle dit pouvoir accuser Florian et prétend encore l’aimer, espérant fuir avec Hugo comme avant. Mais Florian arrive, persuadé qu’Apolline l’a dénoncé. Il veut tuer Ophélie et s’enfuir, mais Hugo s’y oppose — il veut récupérer son argent. Les deux hommes s’affrontent, puis finissent par convenir qu’Ophélie en sait trop : elle devra mourir, mais Hugo temporise, attendant le bon moment.

Enfin, Patrick fait le point avec Ariane et Idriss : ils ont passé un accord avec Victor, qui leur a livré des informations sur Denelle. Il vivrait dans une vieille grange isolée. Une opération est aussitôt montée, mais quand Ariane et Idriss arrivent sur place avec l’équipe… la grange est vide.

