Star Academy : quand la production oublie une candidate au générique (VIDÉO)

Coup d’éclat dès la première quotidienne de la Star Academy 2025 ! Alors que les téléspectateurs découvraient ce soir les premières images de la vie des académiciens au château de Dammarie-les-Lys, un détail n’a pas échappé aux fans : Léane, l’une des élèves de la promotion, n’apparaissait pas dans le générique.











Rapidement, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux, notamment sur X (ex-Twitter), où les internautes ont exprimé leur incompréhension et leur colère face à cet oubli jugé « inadmissible » pour la jeune candidate de 19 ans. Le hashtag #JusticePourLéane s’est même hissé parmi les tendances du soir.

Face à l’ampleur du bad buzz, la production de l’émission a rapidement pris la parole sur X pour présenter ses excuses :

« Un problème technique lors du montage de la quotidienne a entraîné la suppression des dernières secondes du générique impactant l’apparition de Léane à l’écran. Le problème a été résolu. Toutes nos excuses à Léane, sa famille et ses proches pour cet incident. »

L’incident est désormais corrigé, mais cette erreur a marqué les esprits dès le premier jour d’aventure. Les fans espèrent que Léane, déjà très appréciée du public, sera vite mise en avant dans les prochains épisodes de la Star Academy 2025.



VIDÉO le générique de la Star Academy 2025 sans Léane