« Serge Lama, le dernier rappel » : les artistes ce soir sur France 3 (21 novembre 2025)

« Serge Lama, le dernier rappel » du 21 novembre 2025 – « Serge Lama, le dernier rappel », c’est la soirée inédite qui vous attend ce vendredi soir sur France 3.





A voir ou revoir sur France 3 dès 21h10 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Serge Lama, le dernier rappel » : les artistes présents ce soir

À l’occasion de la sortie de son dernier album, Poètes, véritable hommage au pouvoir des mots et à la poésie, Serge Lama offre une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’émotion et de la célébration.

Depuis le Théâtre Marigny, l’artiste légendaire nous convie à son ultime rappel : le salut final d’un géant de la chanson française.



Au fil de vingt dates marquantes, nous revivrons le parcours d’un homme qui a traversé les générations, marqué les époques et laissé une empreinte indélébile dans la musique.

Pour cette fête ultime, les plus grandes voix de la chanson française se réuniront autour de lui.

Présentée par Faustine Bollaert, l’émission retracera ses combats, ses triomphes, et ces chansons inoubliables qui ont accompagné tant de vies.

Seront présents ses amis de toujours — Nana Mouskouri, Enrico Macias, Salvatore Adamo, Marie-Paule Belle, Chantal Goya, Laurent Gerra —, ceux qu’il a soutenus au fil des années — Florent Pagny, Isabelle Boulay, Patrick Bruel, Lara Fabian —, et ceux qu’il admire aujourd’hui — Zaz, Bénabar, Anggun et bien d’autres.

Les auteurs et compositeurs qui ont écrit à ses côtés — Pascal Obispo, Calogero, Francis Cabrel, Julien Clerc — seront également de la partie.

Au-delà de ces noms prestigieux, c’est toute la chanson française qui viendra lui dire merci : artistes, amis, complices, et même des comédiens qu’il affectionne, comme Pierre Arditi et Mathilde Seigner. La compagnie du Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault et les danseurs du Paradis Latin participeront aussi à cet hommage.

Serge Lama nous offre une dernière fois le cadeau rare de sa voix sur une grande scène de télévision. Un moment suspendu, tendre, puissant et vibrant. « Serge Lama, le dernier rappel » : une célébration exceptionnelle d’un artiste qui a tant donné à la chanson française.