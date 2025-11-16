Enquête Exclusive du 16 novembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 16 novembre 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit et il a pour thème « Prostitution des mineures : l’enquête choc ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 16 novembre 2025 : votre émission en résumé

En France, l’exploitation sexuelle des mineurs progresse fortement depuis dix ans, notamment via Internet, où des annonces en ligne facilitent le recrutement et la mise en relation. Les équipes de l’émission ont enquêté sur ce phénomène en créant un faux profil : en quelques heures, elles ont constaté l’ampleur du problème et la facilité avec laquelle des adultes cherchent à entrer en contact avec des mineures.

L’enquête recueille aussi le témoignage de jeunes victimes, révélant les stratégies des réseaux qui ciblent aussi bien des adolescentes placées que des jeunes issues de milieux aisés. Certaines familles découvrent trop tard que les réseaux sociaux et les messageries peuvent devenir des portes d’entrée pour des proxénètes.



La police et les associations observent une explosion des affaires, portée par de nouveaux réseaux organisés, souvent issus de quartiers populaires, qui considèrent ce trafic comme très rentable. Certains sites d’annonces jouent un rôle clé dans cette économie parallèle, générant des millions d’euros malgré des condamnations judiciaires.

Le reportage interroge aussi les failles du système de protection de l’enfance et les difficultés des autorités à endiguer un phénomène qui ne cesse de croître.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.