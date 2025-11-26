Plus Belle La Vie du 26 novembre 2025 : Audrey prête à tuer Barbara ! (résumé + extrait vidéo épisode 472 en avance)



Plus belle la vie du 26 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 472 de PBLV – Audrey est hors de contrôle dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Après avoir tenté de tuer Jennifer, elle compte s’attaquer à Barbara !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 novembre 2025 – résumé de l’épisode 472

Un homme découvre Jennifer inconsciente dans la rue et prévient les secours. Pendant ce temps, Audrey lave Louis. Il se laisse faire et dit se sentir bien avec elle. Il lui demande ce qu’il s’est passé avec Jennifer : Audrey avoue qu’elle n’avait pas le choix, elle en savait trop. Elle évoque ensuite Barbara, dont elle compte aussi se débarasser, mais Louis l’en dissuade et propose d’écrire une lettre de rupture pour lui « briser le cœur »…

Jean-Paul informe Ariane que Jennifer est stabilisée, mais son état reste critique. Charlotte retrouve l’arme du crime, un coupe-papier, dans une poubelle. La rue étant déserte, Ariane pense à un piège. L’analyse des appels montre que Jennifer a tenté de joindre Barbara, mais aussi Audrey.



Plus tard, Ariane apprend que Jennifer est au bloc. Idriss remarque qu’elle a pris du poids, ce qui pousse Jean-Paul à comprendre qu’elle est enceinte. En la raccompagnant, elle lui avoue que le père est Djawad, et accepte qu’il soit le parrain.

Apolline demande à Steve de coucher avec elle pour « se débloquer ». Choqué, il refuse et s’en va. Plus tard, Nisma insiste auprès de lui : il accepte finalement, mais Apolline panique au moment de passer à l’acte.

Audrey valide la lettre de rupture rédigée par Louis et veut la déposer chez Barbara. Louis, inquiet, réalise qu’Audrey devient plus dangereuse que jamais. Idriss appelle Audrey pour l’interroger. Au Mistral, Gabriel annonce à Barbara que Jennifer a été opérée et reste en réanimation.

Lors de l’interrogatoire, Audrey prétend que Jennifer voulait simplement des infos sur sa recherche d’appartement. Elle fournit un alibi vidéo. Idriss mentionne Louis, qu’elle nie connaître. Quand elle s’en va, Barbara vient demander à Idriss des nouvelles de Louis, convaincue qu’il n’est pas parti volontairement. Audrey observe la scène à distance…

VIDÉO Plus belle la vie du 26 novembre 2025 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.