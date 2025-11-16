Tennis Masters : suivre la finale Alcaraz / Sinner en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis Masters Turin 2025, ATP Finals – la finale Alcaraz / Sinner en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce dimanche après-midi. La saison de tennis s’achève aujourd’hui avec la finale du Masters à Turin et les deux meilleurs joueurs au monde : l’espagnol Carlos Alcaraz, déjà certain de terminer numéro 1 mondial, et l’italien Jannik Sinner, numéro 2 mondial.





Un match à suivre ce soir à partir de 18h sur Eurosports.







C’est un duel de titans qui attend les fans de tennis ce dimanche : Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, affronte Jannik Sinner, son dauphin et grand rival, en finale des ATP Finals à Turin. Après des demi-finales maîtrisées (Alcaraz a battu Auger-Aliassime, Sinner De Minaur), les deux hommes, qui ont dominé la saison — se partageant les quatre tournois du Grand Chelem — se retrouvent pour un ultime face-à-face.

Carlos Alcaraz vise son premier sacre au Masters, tandis que Jannik Sinner aimerait décrocher un second sacre d’affilée.



ATP Alcaraz / Sinner en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosports à partir de 18h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Sinner finale du tournoi de tennis du Masters, un match à suivre aujourd’hui.