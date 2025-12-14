Capital du 14 décembre 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6



Capital du 14 décembre 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Fnac, Lego, petits cadeaux : les secrets des stars de Noël ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Capital du 14 décembre 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Fnac : enquête sur le champion des cadeaux

Draisienne électrique, masque LED anti-âge ou aspirateur-robot : ces produits s’annoncent comme les stars de Noël dans les deux-cent-trente magasins Fnac. Comme chaque année, l’enseigne prend des risques en misant sur certaines innovations. Mais ces choix seront-ils gagnants ? Depuis toujours, la nouveauté est au centre de sa stratégie. À trois semaines des fêtes, tout s’accélère pour écouler des millions d’articles. Parcours client minutieusement pensé, espaces dédiés aux nouveautés, démonstrations en magasin et vendeurs spécialement formés pour convaincre : immersion dans les coulisses d’une des enseignes favorites des Français. Le défi majeur reste le prix, avec une concurrence féroce face à Amazon et Cdiscount. Cette année, la bataille se concentre sur les ordinateurs. Comment vendre de gros volumes à prix serrés ? L’obsession numéro un : éviter la rupture de stock. Tout est donc organisé pour garantir la disponibilité et assurer des livraisons rapides. Atout clé face aux géants du web : le click-and-collect, avec un objectif audacieux — remettre les achats aux clients en moins de six minutes.

Shopping XXL : les centres commerciaux révolutionnent Noël

Toujours plus grands, toujours plus impressionnants ! Les centres commerciaux se réinventent pour redevenir des lieux incontournables du shopping. Marques emblématiques, restauration et animations forment la recette idéale pour faire rester les clients, qui y passent en moyenne près de six heures en famille. Mais comment les inciter à consommer davantage ? Certains misent sur des enseignes stars comme Lego, passé maître dans l’art d’ouvrir des boutiques spectaculaires. Inaugurations grandioses, animations pour tous les âges : plongée dans les coulisses du roi des cadeaux. À Montpellier, le centre Polygone a imaginé des services et un parcours client digne d’un parc d’attractions. Aux côtés de Decathlon et Yves Rocher, un véritable marché de Noël a vu le jour. Les commerçants du centre-ville tentent eux aussi de profiter de cette affluence quotidienne. De leur côté, les outlets redoublent d’inventivité. À Giverny, les parents peuvent faire garder leurs enfants gratuitement pendant plusieurs heures — une stratégie redoutable pour augmenter le panier moyen. De Levi’s aux grandes marques de sportswear, ces dispositifs seront-ils vraiment rentables ?



Le grand marché des petits cadeaux !

Chaque année, le même dilemme revient. Qu’il s’agisse de belle-maman, d’un cousin ou d’un collègue, il faut dénicher une idée, même quand l’inspiration manque. Simplifier cette tâche est devenu le cœur de métier de nombreuses enseignes. Amusant, original, pratique ou totalement inutile : quels seront les succès de Noël à moins de 20 euros ? Hema, Flying Tiger ou Pylones se livrent une véritable course à la tendance. Mugs avec figurines animales intégrées, mini-bornes d’arcade ou porte-lunettes fantaisie : chacun a tenté sa chance. Mais lesquels feront vraiment mouche ? Face à ces grandes chaînes aux centaines de magasins, certains indépendants tirent leur épingle du jeu. Comme Alicia, 38 ans, devenue la reine de la chaussette à paillettes… et peut-être bientôt à la tête d’une petite fortune.