Plus Belle La Vie du 12 décembre 2025 : Géraldine et Yann accusent Chloé, la police au cabinet Kepler (résumé + extrait vidéo épisode 484 en avance)

Plus belle la vie du 12 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 484 de PBLV – Charles Duvivier n’est pas mort mais il est hospitalisé, dans le coma, cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et les choses ne vont pas s’arranger pour Chloé…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 décembre 2025 – résumé de l’épisode 484

Au commissariat, Idriss interroge Baptiste, qui arrive avec un œil au beurre noir en prétendant avoir pris une porte. Idriss lui montre la copie de sa carte d’identité déposée dans une bijouterie. Baptiste nie tout. En parallèle, Morgane interroge Chloé : elle affirme seulement aider Charles Duvivier au quotidien. Morgane la confronte sur la bague reçue en « cadeau de Noël » qu’elle a ensuite vendue via Baptiste. La famille Duvivier a porté plainte. Concernant les meubles, Chloé affirme que Charles lui a fait livrer sans lui demander son avis. Quand elle lui dit qu’il pourra confirmer, Morgane lui apprend qu’il est hospitalisé depuis la veille…

Gabriel examine Baptiste. Thomas et Gabriel l’accusent de défendre Chloé alors que Charles a été retrouvé inconscient. Baptiste rappelle ce que Chloé endure à propos de la garde de sa fille.



À l’hôpital, Bahram explique à Géraldine que son oncle a fait une hémorragie cérébrale. Il pense à une chute liée à un malaise. Chloé arrive et Géraldine la chasse, menaçant de contacter la police et de porter plainte pour abus de faiblesse.

Au commissariat, Yann et Géraldine signalent à Idriss que des créations de Géraldine ont disparu de chez lui, estimant le préjudice à 100 000 €. Ils accusent Chloé. Au même moment, devant l’école, Chloé téléphone à Luna : désespérée, elle envisage de fuir avec sa fille. Luna tente de la calmer, mais Chloé raccroche… avant de sentir une main se poser sur son épaule.

À la résidence, Patrick et Jean-Paul se sentent déplacés parmi les jeunes. Lucie se plaint des ronflements de son père et veut récupérer une chambre seule, il lui explique qu’il n’y a pas de disponibilité. Plus tard, Noémie propose à Lucie de dormir dans sa chambre : Jean-Paul a déjà accepté. Lucie est ravie. Vadim est déçu, il comprend qu’ils vont manquer d’intimité avec Noémie. Plus tard, Vadim propose de l’argent à Lucie pour qu’elle renonce à la chambre de Noémie mais elle refuse.

Au cabinet, Apolline reproche à Alice d’avoir piraté son ordinateur pour consulter son dossier sur Oktalis. Alice nie et lui propose la porte… Apolline décide de rester et Alice la met en garde en cas de trahison. Quand Alice s’en va, Apolline tente de joindre Vanessa, sans succès. Plus tard, Ulysse retrouve Apolline : il connaît le dossier Oktalis mais assure que quand Vanessa a investi, elle ne savait pas qu’il s’agissait d’une société écran. Apolline l’alerte sur la juge Colbert et lui conseille de prévenir Vanessa et son avocat. Ulysse la remercie.

Ulysse rejoint Vanessa mais la police est là et perquisitionne le cabinet sur commission rogatoire. Jean-Paul annonce qu’ils recherchent les documents Oktalis et qu’Ulysse, actionnaire, ne peut pas représenter le cabinet Kepler !

VIDÉO Plus belle la vie du 12 décembre 2025 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.