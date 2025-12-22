Star Academy : à quelle heure suivre la masterclass avec Pierre Garnier ce lundi ?



Grosse surprise en perspective pour les élèves de la Star Academy ! Ce lundi, Pierre Garnier, grand gagnant de la Star Academy 2023, sera de retour au château pour une visite très spéciale.











Le chanteur viendra à la rencontre des académiciens afin de leur offrir une masterclass exceptionnelle, programmée à 11h30 au château. Un moment privilégié d’échanges et de conseils, durant lequel Pierre Garnier partagera son expérience post-Star Academy, son parcours fulgurant et les clés de sa réussite depuis sa victoire.

Pour les abonnés et fans de l’émission, cette masterclass sera à suivre à partir de 12h sur le flux live de TF1+. Une séquence très attendue, qui promet d’être riche en émotions et en enseignements pour les élèves, mais aussi pour les téléspectateurs.

Entre surprise, transmission et inspiration, la venue de Pierre Garnier s’annonce comme l’un des temps forts de cette semaine au château. Un retour aux sources symbolique pour celui qui a vu sa carrière décoller après son passage dans l’émission culte de TF1.



