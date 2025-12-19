Demain Nous Appartient spoiler : Jordan sous le choc, Audrey lui annonce... (vidéo épisode du 23 décembre)



Demain nous appartient spoiler – C’est la période des grands bouleversements pour la famille Roussel dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Jack et Lizzie ont finalement découvert qu’ils n’avaient pas le même père : Jack est le fils de Clément et Lizzie la fille de Théophile.











Alors avec tout ça, Jordan pense beaucoup à son père et il se pose plein de questions… Dans quelques jours, il décide de parler à sa mère. Audrey n’est pas surprise, elle s’attendait à ce qu’ils aient cette conversation.

Jordan demande à sa mère si son père a cherché à le recontacter depuis qu’il est parti et qu’il l’a abandonné. Audrey lui annonce que non, il n’a jamais fait cette démarche. Elle lui promet de le prévenir si ça arrivait et propose même de l’aider s’il veut le rechercher. Mais Jordan est sous le choc, il accuse le coup et assure qu’il n’a pas envie de le chercher, il aurait préféré que ça vienne de lui…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2102 du 23 décembre 2025 : Jordan bouleversé

