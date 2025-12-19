L’année du silence 2025 : sommaire de votre soirée inédite ce soir sur TMC (19 décembre)



L’année du silence au programme TV du 19 décembre 2025 – Jenna Castetbon vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur TMC pour la soirée inédite « L’année du silence ». Dans un monde de vacarme et de clash, « L’année du Silence 2025 » vous propose la seule rétrospective de 2025 en silence total. Des séquences inédites pour une émission unique au monde, sans le moindre mot.





Rendez-vous dès 21h10 sur TMC, juste après Quotidien, ou sur TF1+ pour le replay.







L’année du silence 2025, le programme de votre soirée

Dans un univers saturé de polémiques, de vacarme et de crispations, « L’Année du Silence » invite à appuyer sur pause et à éteindre le son.

Jenna Castetbon signe une rétrospective inédite de l’année : les images marquantes de l’actualité 2025, dépouillées de toute parole, pour regarder autrement et saisir plus profondément le monde qui nous entoure.



Un prime événement à la télévision, fait de séquences exclusives, où le silence devient le plus puissant des récits.

Extrait vidéo

L’année du Silence 2025, préparée par Jenna Castetbon, c’est ce vendredi 19 décembre 2025 à 21h25 sur TMC !