Un Si Grand Soleil du 22 décembre : Hélène est-elle morte ? Réponse (résumé épisode 1818 en avance)

Un si grand soleil du 22 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1818 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 22 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Les secours sont appelés en urgence à la prison, ils prennent en charge Hélène, qui a été poignardée. A l’hôpital, David est sous le choc en reconnaissant Hélène. Clémence vient ensuite annoncer à David qu’elle a opéré Hélène, elle a réussi à stopper l’hémorragie. Clémence a compris que c’était un ami de David, il lui explique qu’elle a travaillé ici. Claire les rejoint, David explique qu’Hélène a reçu un coup de couteau à l’abdodmen. Il n’a pas plus d’information.

Becker est encore en vélo avec Alain, un agent immobilier a estimé son local commercial à 190000 euros. Il veut le mettre en vente à 200000 sans passer par une agence, Alain le trouve motivé.



Alix appelle une potentielle cliente pour le tableau que Chaligny s’apprête à vendre… Elle est emballée et prête à l’acheter, elle est surprise que l’oeuvre soit sur le marché. Elle est prête à l’acheter 150000 euros ! Alix lui dit que c’est un peu juste mais elle le tente. Alix annonce la bonne nouvelle à Ulysse, qui lui rappelle qu’elle ne l’a pas ce tableau…

Claire est bouleversée. Elle vient au chevet d’Hélène à l’hôpital. Elle se réveille en panique, on a essayé de la tuer et on doit prévenir la police. Claire lui assure que c’est déjà fait, Hélène craint qu’on essaie encore de la tuer mais elle lui dit qu’elle est là et un policier est devant la porte.

Alix observe Chaligny qui se rend chez le propriétaire du tableau… A l’intérieur, l’homme dit avoir besoin d’argent, il se sépare de l’oeuvre à contre-coeur. Chaligny lui assure que son acheteur sera l’apprécié à sa juste valeur. Il monte à 50.000 euros. Le vendeur accepte, il va faire rédiger le contrat de vente. Quand Chaligny s’en va, Alix sonne chez Mr Villard. Il la connait. Elle veut se porter acquéreur de son tableau, il dit que la vente est déjà en cours. Alix lui parle d’une cliente prête à mettre 90000 euros ! Il est être tenté mais il a donné sa parole. Elle insiste pour voir le tableau… Elle lui met ensuite la pression pour qu’il se décide : sa cliente est très pressée.

Florent arrive à l’hôpital et retrouve Claire. Il lui dit qu’il sait que c’était tendu avec sa co-détenue mais il ne peut rien lui dire de plus. Dans sa chambre, Hélène assure que c’est pas sa co-détenue qui l’a poignardée mais elle pense qu’elle a commandité son agression. Ils réalisent que Zoé sait qu’elle savait des choses sur elle. Claire ne veut pas retourner en prison se faire saigner comme un poulet.

En prison, le gardien complice de Zoé demande à Claire des nouvelles d’Hélène. Elle lui dit qu’elle s’en est sortie. Claire l’interroge sur des soucis avec sa co-détenue, il dit ne rien avoir remarqué. Il dit qu’il espère qu’elle va vite se rétablir.

Alix est avec sa banquière, elle veut emprunter 50000 euros mais elle refuse : la situation financière de sa galerie est trop fragile. Alix est furieuse et en parle à Ulysse.

Becker rédige l’annonce pour le local, il appelle Janet pour lui demander s’il peut mettre son numéro. Elle refuse. Il lui parle de leur projet de chalet, elle lui rappelel que c’est le sien et raccroche.

Catherine rejoint Alix, elles sortent diner. Alix avoue avoir quelque chose à lui demander… Elle lui parle du tableau qu’elle va acheter et revendre avec une grosse commission, mais il lui manque 50000 euros. Catherine passe son tour : elle a déjà une dette ! Elle a une règle avec ses amis : une dette à la fois.

Florent appelle le procureur, qui regarde les pièces du dossier d’Hélène. Il dit que le parquet est saisi, une enquête va être ouverte. Il dit que sa cliente a des choses urgentes à lui dire, il pense que son agression est liée à ces informations. Il veut le voir en urgence, le procureur dit de venir le voir demain matin.

En prison, le gardien parle à Zoé : Hélène s’en est sortie et l’accuse d’être responsable de son agression. Il lui reproche le manque de fiabilité de sa « copine » qui l’a ratée. Le gardien veut annuler ou reporter leur coup, Zoé refuse : elle veut qu’ils profitent qu’Hélène est dehors pour la tuer ! Il demande qui va faire ça à l’hôpital, elle le désigne mais il refuse : il n’est pas un tueur et ne compte pas se salir les mains. Zoé dit que s’ils attendent qu’elle revienne, il ne faudra pas la rater.

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.