« Dolomites : piégés aux sommets » : votre nouvelle série ce soir sur France 3 (28 décembre 2025)

« Dolomites : piégés aux sommets » au programme TV du dimanche 28 décembre 2025 – Ce dimanche soir, France 3 lance la nouvelle série inédite « Dolomites : piégés aux sommets ».





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Dolomites : piégés aux sommets » – le synopsis

Dolomites : Piégés aux sommets est un thriller intense mêlant suspense et émotions, situé au cœur des Dolomites italiennes. À la veille de Noël, des familles se retrouvent dans un hôtel de luxe, où se croisent Giovanni Lo Bianco, financier respectable au passé criminel trouble, et la docteure Claudia Schneider, contrainte de vivre cachée avec sa fille après avoir été témoin d’un meurtre de la Camorra. Alors que de lourds secrets les lient sans qu’ils le sachent, un violent séisme déclenche une avalanche qui isole totalement l’hôtel et le village. Coupés du monde et sans secours, les résidents doivent s’unir pour survivre.



Votre épisode du 28 décembre 2025

Épisode 1 – Un coup du destin

Au cœur de la vallée du Vanoï, l’hôtel Cima Paradisi s’anime à l’approche de Noël, accueillant des vacanciers venus profiter de la neige et des pistes de ski. Giovanni y séjourne avec ses enfants, Riccardo et Elena, dans l’espoir de se reconstruire après une année marquée par la mort de son épouse. Non loin de là, dans un chalet isolé, la docteure Claudia Schneider vit cachée avec sa fille Anita sous le statut de témoins protégés depuis trois ans, après que Claudia a été témoin d’un meurtre perpétré par Rocco Nisi, membre de la Camorra. Cette clandestinité devient de plus en plus insupportable pour Anita, 17 ans, qui rêve d’une vie normale et d’une relation au grand jour avec Lorenzo, le fils des propriétaires de l’hôtel. En secret, elle contacte son père Marco, enfreignant les règles de sécurité, afin qu’il vienne la chercher, sans imaginer que ce geste mettra sa mère en grave danger. Marco arrive à l’hôtel avec sa compagne Irene, mais se heurte au refus catégorique du chef des carabiniers, qui l’oblige à repartir. Alors que ces destins s’entrecroisent, un violent tremblement de terre suivi d’une avalanche coupe brutalement l’hôtel et le village du reste de la vallée.

Épisode 2 – Un choix impossible

Gravement affaibli après être tombé dans une crevasse lors de l’avalanche, Riccardo parvient à rejoindre l’hôtel en état d’hypothermie. Les informations qu’il fournit permettent à Claudia et Marco de retrouver Anita et de la ramener saine et sauve. Giovanni, quant à lui, se retrouve confronté à son passé et déchiré entre la mission confiée par son frère Rocco et sa volonté de se racheter. Le survol de l’hôtel par un hélicoptère redonne espoir aux résidents, convaincus que les secours approchent, même si le tunnel menant à la vallée demeure impraticable. Consciente que l’arrivée des secours signifiera une nouvelle fuite avec sa mère et une séparation définitive d’avec son père, Anita choisit de s’enfuir avec Lorenzo, qui la dissimule dans un chalet dont il possède un double des clés. Pendant ce temps, une violente altercation éclate entre Claudia et Marco au sujet de la garde d’Anita, au cours de laquelle Claudia s’écroule soudainement, inconsciente.

Épisode 3 – Souvenirs du passé

Les conditions de vie se détériorent à l’hôtel, où la tension ne cesse de monter. Pour leur sécurité, Claudia et Anita se barricadent dans une chambre, et Marco décide de rester à leurs côtés, provoquant le mécontentement d’Irene. Lidia part à la recherche d’un dossier conservé par Piani, susceptible de révéler l’identité de celui qui a tenté d’assassiner Claudia, mais elle tombe sur Giorgio, qui transporte un survivant du crash de l’hélicoptère que tous avaient pris à tort pour un appareil de secours. Le lendemain, Karim retourne sur les lieux, ignorant que Giovanni a entre-temps précipité la voiture dans un ravin. Giovanni, Marco et Lidia se rendent finalement près de l’épave et découvrent les corps de deux militaires russes, dont ils récupèrent la radio. Lidia passe la nuit auprès de Claudia et Anita et, au petit matin, confie à Claudia qu’elle est enceinte, sans savoir si elle est prête à accueillir cet enfant.

Le casting

Avec Alessandro Preziosi (Giovanni Lo Bianco), Rike Schmid (Claudia Schneider), Marco Rossetti (Marco Raimondi), Aurora Ruffino (Lidia Ercoli), Mickaël Lumière (Karim), Caterina Shulha (Irene)