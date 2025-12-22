Décès de Pierre Vial, l’inoubliable mage dans le film « Les Visiteurs »



Le monde du théâtre et du cinéma est en deuil : le comédien, metteur en scène et sociétaire honoraire de la Comédie-Française Pierre Vial est décédé samedi 20 décembre 2025 à l’âge de 97 ans, a annoncé dimanche son fils à l’AFP. Il s’est éteint à Paris, à la Fondation Rothschild.











Né le 5 mars 1928, Pierre Vial avait consacré plus de cinq décennies à la scène et à l’enseignement dramatique. Profondément impliqué dans l’art théâtral, il a marqué les planches de grands textes classiques, jouant Shakespeare, Molière, Racine ou encore Musset, et a enseigné au Conservatoire national d’art dramatique puis au Théâtre national de Chaillot.

Un visage culte du cinéma populaire

Si Pierre Vial était avant tout un homme de théâtre, le grand public se souviendra de lui comme du mage Eusæbius-Ferdinand Eusèbe dans la comédie culte « Les Visiteurs » (1993), réalisée par Jean-Marie Poiré et portée par Jean Reno et Christian Clavier. Dans ce rôle d’enchanteur chargé d’aider Godefroy de Montmirail, provoquant malgré lui un voyage à travers le temps, il avait marqué toute une génération de spectateurs.

Il avait repris ce personnage dans la suite éLes couloirs du temps : Les Visiteurs 2é en 1998, renforçant encore son empreinte dans la culture populaire française.



Au-delà de sa carrière cinématographique, Pierre Vial avait aussi été directeur de la Comédie de Saint-Étienne dans les années 1970 et s’était investi dans la formation artistique de générations d’acteurs. Son parcours exceptionnel, tant sur les planches que devant la caméra, laisse une trace indélébile dans le paysage culturel français.

La Comédie-Française, dont il fut une figure respectée pendant plus de vingt ans, a salué sa mémoire, soulignant une carrière riche et inspirante au service du théâtre.