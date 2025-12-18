Star Academy du 18 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 18 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens. Théo se réveille de meilleure humeur, il assure avoir changé d’état d’esprit.











Publicité





La journée débute avec un cours de chant avec Sofia. Elle leur parle de rivalité bienveillante pour les duels, elle décide leur faire retravailler les fondamentaux. Elle les fait s’affronter en duels pour tenir la note.

Mélissa a peur pour le prime, elle se confie à Ambre, qui tente de la rassurer. Mais Ambre n’est pas bien non plus et pleure encore. Léa est surprise et ça lui fait mal au coeur, elle la réconforte.

Place au cours de théâtre de Papy avec un invité : Alban Ivanov. Pendant les impros, Gims débarque ! Tout le monde est sous le choc. Il ramène un panier de champignons. Gims participe avec eux au cours de théâtre et avec Alban, ils se prêtent ensuite à des questions / réponses.



Publicité





Gims passe ensuite du temps avec les élèves au château. Jeanne joue « Changer » au piano et ils chantent tous ensemble. Théo prend ensuite la suite au piano, il joue « Sois pas timide ». Et surprise dans le calendrier de l’avent : des kebabs pour manger avec Gims !

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations : Victor, Bastiaan, Ambre et Sarah favoris (SONDAGE)

Star Academy, le replay de la quotidienne du 18 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.