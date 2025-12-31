Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 31 décembre 2025)



Publicité





Star Academy annonce des nominations de la semaine 11 – C’est ce matin que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2025 est venu annoncer aux élèves les noms des nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Vous vous demandez qui seront les nominés ce soir ? On vous donne nos pronostics !







Publicité





On a déjà le classement des évaluations de théâtre et de danse, qui se sont déroulées lundi et comptent chacune pour 25% de la note finale.

Classement du théâtre : Anouk, Bastiaan, Victor, Léa, Sarah, Théo et Ambre.



Publicité





Classement de la danse : Sarah et Bastiaan à égalité, Léa, Théo, Ambre, Anouk et Victor.

Bastiaan est le plus régulier et n’ayant pas raté son évaluation de chant mardi matin, il devrait sans surprise faire partie du top 3 cette semaine. Ce devrait également être le cas de Sarah, qui finit première de la danse et a livré l’une des meilleurs évaluations en chant.

Du côté, du bas de classement, il y a Théo, qui a fini avant-dernier du théâtre et qui est le plus faible en chant. C’est aussi le cas de Victor, qui a terminé dernier de la danse et raté son évaluation de chant, avec notamment une fausse note qui pourrait lui être fatale.

Ambre, qui n’est clairement pas sur une bonne semaine mais est immunisée, a des chances d’être dans le bas du classement mais échappera dans tous les cas à la nomination.

Selon nous, Théo et Victor seront nominés ce soir. Mais pour le 3ème nommé, c’est l’incertitude : ça devrait se jouer à très peu ! Il pourrait s’agir de Léa, bien qu’elle n’ait raté aucune évaluation, mais à ce niveau de la compétition c’est très relevé.

Théo, Victor et Léa seront-ils les nominés de la semaine ? Verdict tout à l’heure sur TF1 avec l’annonce officielle des nominations !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADEMY : la quotidienne du 31 décembre

Découvrez en avant-première l’évaluation de Sarah sur « Je t’aime » de Lara Fabian.