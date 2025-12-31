Un Si Grand Soleil Spoiler : Claire fait une découverte capitale ! (épisode du 2 janvier)



Un si grand soleil spoiler épisode 1828 du 2 janvier 2026 – Claire est prête à tout pour faire tomber Zoé Cassis et Franck Marsan dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, après avoir espionné Franck au golf et découvert qu’il faisait tout sauf jouer, elle a une idée pour l’espionner sans prendre le risque qu’il la reconnaisse…











Claire décide de faire appel à Dimitri ! Ce dernier, pas encore refroidi par ce qu’il a vécu ces dernières semaines, accepte sans hésiter d »aider Claire. Il prend donc Franck Marsan en filature pour en savoir plus sur ce qu’il prépare.

Dimitri suit Franck jusqu’à un magasin de bricolage. Il attend sur le parking et découvre qu’il jette son ticket de caisse avant de remonter en voiture. Dimitri attend qu’il s’en aille et le récupère…

Plus tard, Dimitri retrouve Claire, qui ne comprend pas l’intérêt de ce ticket. Mais Dimitri, fort de son expérience, donne une info capitale à Claire : pour lui, aucun doute : Marsan s’apprête à enlever quelqu’un et à le séquestrer !



Et si le plan de Franck et Zoé Cassis étaient d’enlever une célèbre joueuse de golf ?

