C à vous du 30 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 30 janvier 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Vols, violences, cambriolages : les chiffres contrastés de la délinquance en 2025. Décryptage avec Alain Bauer, professeur émérite de criminologie au conservatoire National des Arts et Métiers et auteur de « Trump, le pouvoir des mots », aux Editions First

🔵 Cancers incurables : enfin un espoir ? Pr Alain Puisieux, chercheur, président du directoire de l’institut Curie, et Pauline Crucis, ambassadrice de l’institut du Cerveau, sont les invités de C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Jimmy Mohamed, pour “Le magazine de la santé” sur France 5

🎭 Thierry Beccaro, pour la pièce “Je suis né à 17 ans” au Studio des Champs-Élysées.

🎭 Caroline Vigneaux pour le spectacle “Le cid pète un câble” au Théâtre des Mathurins

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 30 janvier 2026 à 19h sur France 5.