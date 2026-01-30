Un Si Grand Soleil Spoiler : Alex et Manu découvrent la vérité sur Sacha ! (épisode du 3 février)



Un si grand soleil spoiler épisode 1850 du 3 février 2026 – Ça sent la fin pour Sacha dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Alex et Manu vont découvrir la vérité sur le petit ami de Charlotte !











Après avoir ouvert la boite aux lettres de Sacha, Alex est remonté jusqu’à un club de plongée qui a longtemps fréquenté avec son meilleur ami et associé, Jules Levert. Ce dernier est mort noyé après une crise cardiaque alors qu’il plongeait avec Sacha.

Quand Alex en parle à Manu, ce dernier se souvient avoir interrogé Sacha à l’époque mais l’autopsie avait conclu à une mort accidentelle et l’affaire avait été classée.

Alex récupère alors le rapport d’autopsie de l’époque et demande à Hugo de regarder s’il n’y a pas pu avoir une erreur… Hugo accepte de revoir le dossier et promet de rester discret. Plus tard, il retrouve Alex et lui annonce une autopsie bâclée ! Pour lui, il s’agit d’un meurtre : l’associé de Sacha Kazan avait trop d’insuline dans le corps alors qu’il n’était pas diabétique. On a dit lui administrer et ça a pu provoquer la crise cardiaque lors de la plongée.



Alex et Manu comprennent qu’ils ont affaire à un meurtre et que Sacha a du s’inquiéter en voyant Manu planquer devant chez lui, loin d’imaginer qu’il était là pour une autre affaire. Ils ont désormais le mobile qui a poussé Sacha a manipuler Charlotte !

