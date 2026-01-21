

La Grande Librairie du 21 janvier 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 21 janvier 2026 : invités et sommaire

Cette semaine, terreurs, troubles et transgressions, dans La Grande Librairie… Augustin Trapenard reçoit Tobie Nathan, Laure Heinich, François Bégaudeau, Cécile Ladjali et Constance Debré.

🟥 Constance Debré — Protocoles (Flammarion)

Avec une écriture tranchante et clinique, Constance Debré explore une démocratie encore marquée par la peine de mort. Dans Protocoles, son cinquième livre, elle analyse les mécanismes des exécutions, raconte son quotidien à Los Angeles et met à nu l’absurdité de la condition humaine. Une œuvre sèche, radicale et percutante.



🟨 Cécile Ladjali — Repentir (Actes Sud)

Dans Repentir, Cécile Ladjali raconte l’histoire de Charlotte, comédienne confrontée à la violence morale de son fils. Le roman interroge le mal, le pardon et la transmission à travers une écriture intense et lumineuse.

🟦 François Bégaudeau — Désertion (Verticales)

Le doute est au cœur de Désertion. François Bégaudeau y retrace le parcours de deux frères normands qui, soudainement, décident de partir combattre Daech en Syrie. Un roman qui questionne les mécanismes de la radicalisation et les failles intimes qui y mènent.

🟩 Laure Heinich — Avant la peine (Flammarion)

Ancienne avocate pénaliste, Laure Heinich plonge le lecteur dans une affaire de viol en milieu hospitalier. Avant la peine transforme le lecteur en juré d’assises et l’oblige à affronter ses propres certitudes morales.

🟥 Tobie Nathan — L’assassin du genre humain (Stock)

Pourquoi le mal nous fascine-t-il autant ? Tobie Nathan s’empare de la figure du docteur Petiot, l’un des pires tueurs en série français, pour interroger la violence extrême, la monstruosité humaine et notre rapport collectif à l’horreur.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 21 janvier 2026 à 21h sur France 5.