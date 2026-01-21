Star Academy estimations : Léa et Sarah au coude à coude (SONDAGE)



À trois jours du prime de la première demi-finale de la Star Academy, attendu samedi soir sur TF1, la tension continue de monter entre Léa et Sarah. À l’issue de cette soirée décisive, l’une des deux candidates sera qualifiée pour la finale, avant la seconde demi-finale qui opposera Ambre à Victor.











Alors que le public vote officiellement depuis samedi dernier, Stars-Actu poursuit son sondage afin de mesurer les tendances auprès des internautes, à quelques jours seulement de l’échéance.

📊 Selon les estimations de notre sondage ce soir, Léa reste légèrement en tête avec 51,90 % des votes, contre 48,10 % pour Sarah. L’écart continue donc de se réduire progressivement, confirmant une demi-finale plus serrée que jamais.

⚠️ Comme toujours, rappelons que ce sondage a une valeur strictement informative et ne préjuge en rien du résultat officiel. Seuls les votes du public via les moyens mis en place par la production seront pris en compte lors du prime.



À J-3, rien n’est encore joué. Les prestations de samedi soir pourraient faire toute la différence et bouleverser les tendances. Verdict très bientôt sur TF1.

SONDAGE Star Academy, la demi-finale 1

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.