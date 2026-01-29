Tricheurs du 29 janvier : qui va gagner le jeu des règles cachées ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 4)



Publicité





Tricheurs résumé détaillé de l’épisode 4 du jeudi 29 janvier 2026 – C’est parti pour l’épisode 4 de la saison 1 du jeu de télé-réalité « Tricheurs », présenté par Christophe Beaugrand sur TFX.





On retrouve les joueurs en pleine soirée. Un nouveau jeu est annoncé et exceptionnellement, pas de triche possible ! A la clé de ce jeu : un double vote pour la prochaine cérémonie des votes. On apprend qu’à la fin de chaque manche, les joueurs vont voter pour sauver l’un des trois nommés. Les deux autres iront à la roulette de l’élimination !







Publicité





Il s’agit d’un jeu de dés et c’est finalement Aïmed qui remporte le jeu et donc le double vote. Sarah se réjouit, elle est alliée à Aïmed et espère qu’il réussira à la sauver.

Marvin se rapproche de Katell, qui se demande s’il est vraiment sincère… Au moment de se coucher, Jade commence à douter de Yanns, même s’il continue de lui dire qu’il est réglo.



Publicité





Le lendemain matin, Simon décide d’annoncer à tout le monde qu’il a entendu des bisous ! Il s’agissait de Katell et Marvin. Et les doutes sur Yanns reprennent… Il tente de se défendre mais ça parait compliqué.

Nicolo et Yanns, les 2 Tricheurs, ont pu aller dans la salle de triche pour découvrir le contenu de la règle cachée avant tout le monde : les 3 premières personnes à aller chercher un oeuf dans la piscine auront accès au salon privé !

SPOILER épisode 5 : qui va gagner le jeu des règles cachées ?

Dans l’épisode de demain, on peut déjà vous dire que l’alarme du Bandit Manchot va retentir ! Il s’agit de la règle cachée, ils ont un indice qui apparait. Yanns et Nicolo ont déjà les règles mais doivent être discrets. Nicolo décide de faire exprès de perdre mais pas Yanns ! C’est lui qui met tout le monde sur la voie. Simon, Maïssane et Yanns remportent le jeu. Au final, Jade et Yanns restent nommés, Sarah est remplacée par Kamini !

Tricheurs, le replay du 29 janvier

Si vous avez manqué l’épisode 4 ce jeudi 29 janvier 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI. Rendez-vous demain à 20h sur TFX pour suivre l’épisode 5.