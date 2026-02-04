Des racines et des ailes du 4 février 2026 : le sommaire ce soir sur France 3



Des racines et des ailes du 4 février 2026 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro intitulé « Sur les chemins oubliés des pays de Savoie », ​Carole Gaessler vous emmène sur les chemins oubliés des pays de Savoie.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Des racines et des ailes du 4 février 2026 « Sur les chemins oubliés des pays de Savoie »

Dans ce nouveau numéro de « Des Racines & des Ailes », cap sur les sentiers oubliés des pays de Savoie. De la vallée de la Tarentaise jusqu’aux rives du Léman, ces chemins sillonnent les Alpes majestueuses. Derrière leurs allures parfois infranchissables, ces montagnes ont pourtant toujours été des terres de passage et d’échanges avec la Suisse et l’Italie.

Florian Stoppa, accompagnateur en montagne, part sur les traces de son arrière-grand-père, ancien contrebandier. Il emprunte les itinéraires escarpés qu’utilisaient autrefois les montagnards pour rejoindre la Suisse, souvent au péril de leur vie. Son périple nous mène jusqu’au col du Grand-Saint-Bernard, l’une des traversées alpines les plus mythiques.



Ces sommets ont aussi vu passer des artistes italiens qui, dès le XVIIᵉ siècle, ont diffusé l’art baroque en France. Guide du patrimoine, Sylvie Gotteland enquête sur ces peintres qui ont transformé de modestes églises savoyardes en véritables écrins décoratifs. Son exploration la conduit jusqu’en Italie, dans la vallée de la Valsesia, berceau de nombreux artistes piémontais.

Comme avant lui plusieurs générations, Pierre Poccard rejoint chaque été ses alpages. À plus de 2 000 mètres d’altitude, il y fabrique du beaufort selon un savoir-faire traditionnel. Ils ne sont plus qu’une poignée à perpétuer cette pratique exigeante, mais aujourd’hui, ses enfants prennent la relève.

Direction aussi Évian, sur les bords du Léman, station thermale très en vogue à la Belle Époque auprès des célébrités du monde entier. L’historienne Françoise Breuillaud-Sottas y a mis au jour une collection de photographies inédites prises juste avant la Première Guerre mondiale. Ces images offrent une plongée rare dans le raffinement et la vie mondaine de cette époque.

Au fil de ces sentiers savoyards, ce voyage révèle des panoramas spectaculaires, des trésors artistiques insoupçonnés et des destins qui font vivre l’histoire à hauteur d’homme.