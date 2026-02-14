Ici Tout Commence spoiler : qui ira en finale de la masterclass ? (vidéo épisode du 18 février)



Ici tout commence spoiler – Qui ira en finale de la masterclass organisée par le chef Montigny-Ferrand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Dominique arbitre la demi-finale dans les cuisine de l’institut.











Ils ne sont plus que quatre élèves de l’institut encore en course. Jim, Zoé Julia et un quatrième élève s’affrontent pour tenter de convaincre le chef Montigny-Ferrand de les choisir pour la grande finale.

Zoé et Jim sont déterminés et échangent des regards qui en disent long… Ces deux là seraient-ils secrètement entrain de se rapprocher ? Iront-ils en finale tous les deux ? Suspense.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1375 du 18 février 2026 : la demi-finale de la masterclass

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.