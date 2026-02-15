Zone Interdite du 15 février : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6



Zone Interdite du 15 février 2026 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Face à la menace : dans les secrets du nouveau fleuron de la Marine française ».





Alors que la sécurité nationale est au cœur des priorités, nos équipes ont obtenu une autorisation rare : suivre la construction du nouveau fleuron de la Marine française, la Frégate de Défense et d’Intervention. Doté de technologies de pointe, ce navire de 122 mètres est capable d’intervenir contre des menaces maritimes, sous-marines et aériennes partout dans le monde.

Pendant plus de deux ans, nous avons filmé les coulisses du site stratégique de Naval Group à Lorient, où près de 4 000 personnes participent à ce chantier colossal. Parmi elles, Pascal, charpentier expérimenté, transmet son savoir-faire à son apprenti Maxime pour façonner la coque du navire. Maelys, jeune chaudronnière et maman, installe les kilomètres de câbles indispensables aux systèmes embarqués. À la tête du projet, l’ingénieur Yaouen veille au respect des délais, alors que plusieurs frégates sont déjà commandées, notamment par la Grèce.



Une fois en mer, le capitaine Nicolas Guiraud prendra le commandement du bâtiment et de ses 130 marins. Leur mission : tester, durant de longs mois, les capacités de ce navire ultra-moderne appelé à jouer un rôle clé dans la défense française.