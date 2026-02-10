Un si grand soleil : soirée exceptionnelle ce 10 février, 5 épisodes à la suite (VIDÉO)



Un si grand soleil, votre soirée du mardi 10 février 2026 – C’est une nouvelle soirée exceptionnelle de votre série « Un si grand soleil » qui vous attend ce mardi soir sur France 3. Au programme aujourd’hui, pas moins de 5 épisodes inédits à la suite !





A suivre dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et replay sur france.tv







Résumé de votre soirée de Un si grand soleil – épisodes 1854 à 1858

Poussé par Hugo, Pablo essaie de se rapprocher de sa mère, Caroline. Mais il supporte mal l’emprise que Martin, son beau-père, semble avoir sur elle. De son côté, Martin est bien décidé à semer le trouble au sein de la famille…

Marie-Sophie et Sohan redoutent les conséquences judiciaires pour Charlotte, qui encourt jusqu’à cinq ans de prison pour dénonciation calomnieuse. Toujours profondément marquée par son viol, elle peine à avancer. Manu, lui, fait face à Sacha et espère le voir bientôt derrière les barreaux.



Yann, troublé par sa relation avec Lucie, reste distant. Johanna, lucide, se confie à Sabine sur les tensions dans son couple. Profitant d’un déplacement professionnel de Johanna, Yann prévoit de passer du temps avec Lucie. De son côté, Lucie demande à Boris s’il peut recevoir son patient, Gabin, en entretien chez L. Cosmétiques. Boris s’active alors pour lui décrocher un poste…

Avec : Yvon Back (Becker), Moïse Santamaria (Manu), Fabrice Deville (Florent), Marie-Gaëlle Cals (Cécile), Benjamin Bourgois (Alex), Bibi Tanga (Hugo), Gaëla Le Dévehat (Sabine), Aurore Delplace (Johanna), Constantin Balsan (Yann), Adriel Sorrente (Pablo), Agnès Ramy (Caroline), Franck Libert (Martin), Yvon Martin (Sohan), Ophélie Koering (Marie-Sophie), Clémence Boeuf (Charlotte), Emma Colberti (Eve), Mariel-Louise Compain (Noura), Arthur Beaudoire (Sacha), Jules Bahloul (Boris), Lou Kuma Kudi (Muriel).

VIDÉO Un si grand soleil, bande-annonce du 10 février 2026