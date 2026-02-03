Quotidien du 3 février 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 3 février 2026, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 3 février 2026

🎤 Victor — Ex-candidat de la Star Academy

💃 Jonathan Jenrvin — Professeur de danse de la Star Academy



🩺 Christophe de Jaeger — Médecin, spécialiste du vieillissement

📺 Martin Weill — « On aura tous 100 ans » juste après Quotidien sur TMC

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 3 février 2026 à 19h25 sur TMC.