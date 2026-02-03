Quotidien du 3 février 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 3 février 2026, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 3 février 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


Publicité

Quotidien : les invités du 3 février 2026

🎤 Victor — Ex-candidat de la Star Academy

💃 Jonathan Jenrvin — Professeur de danse de la Star Academy


Publicité

🩺 Christophe de Jaeger — Médecin, spécialiste du vieillissement

📺 Martin Weill — « On aura tous 100 ans » juste après Quotidien sur TMC

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 3 février 2026 à 19h25 sur TMC.

A LIRE AUSSI
Star Academy du 3 février 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 3 février 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy estimations finale : Ambre toujours en avance sur Léa (SONDAGE)
Star Academy estimations finale : Ambre toujours en avance sur Léa (SONDAGE)
Star Academy, les évaluations du 3 février : Ambre et Léa très émues, le résumé complet
Star Academy, les évaluations du 3 février : Ambre et Léa très émues, le résumé complet
Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 3 février ?
Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 3 février ?


Publicité


Retour en haut